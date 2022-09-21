QazaqGaz подписал меморандум с Baker Hughes

БАКУ /Trend/ - Председатель правления «QazaqGaz» Санжар Жаркешов в рамках своей поездки в США подписал двусторонний меморандум о сотрудничестве с Baker Hughes, передает Trend со ссылкой на компанию.

Стороны договорились рассмотреть возможность дальнейшего развития сотрудничества по применению технологий Baker Hughes в Казахстане, а также по обучению технических специалистов QazaqGaz в учебном центре Baker Hughes за рубежом по направлениям - энергетика и транспортировка газа.

Кроме того, стороны планируют осуществлять обмен опытом в сфере профессиональных инженерных решений по промышленной генерации электроэнергии из газа, а также снижению выбросов углекислого газа с применением новейших технологий.

Вместе с тем, рассматривается возможность локализации обслуживания и ремонта оборудования, поставляемого международной компанией в рамках сервисного контракта.

Национальная компания заинтересована в локализации обучения специалистов на базе Научно-технического центра QazaqGaz по газоперекачивающим агрегатам и системам управления, включая систему вибромониторинга.