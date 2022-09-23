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В Казахстане построят мультибрендовый завод по производству автомобилей

Казахстан Материалы 23 сентября 2022 16:23 (UTC +04:00)
В Казахстане построят мультибрендовый завод по производству автомобилей

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - В Индустриальной зоне Алматы в Казахстане планируется строительство мультибрендового завода полного цикла по производству автомобилей Chery, Changan, Haval, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Предприятие будет производить весь объем автомобилей исключительно мелкоузловым методом со сваркой и окраской кузова. На сегодня подписано три меморандума между "Астана Моторс" и китайскими компаниями.

Также на стадии проработки совместный проект с корейской компанией Yongsan по производству автомобильных сидений для моделей Hyundai Accent и Hyundai Tucson.

Кроме того, ведется работа с компанией MOTREX по производству мультимедийных систем для выпускаемых на заводе ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» моделей: Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra. Данные проекты позволят увеличить долю казахстанского содержания и количество рабочих мест.

Машиностроение является одной из наиболее сложных с технологической точки зрения отраслей промышленности. Создание одного рабочего места в машиностроении автоматически создает до шести рабочих мест в смежных отраслях. Одним из драйверов отрасли является автомобилестроение.

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