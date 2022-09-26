Учения коллективных сил ОДКБ стартуют в Казахстане

В Жамбылской и Алма-Атинской областях (на юге и юго-востоке Казахстана) с 26 сентября по 8 октября пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", сообщила пресс-служба Минобороны республики, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее объединенный штаб ОДКБ сообщал, что командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2022" предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Отмечалось, что в учениях впервые примет участие новое подразделение коллективных сил - совместное формирование РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ.

В ходе специального учения "Поиск-2022" будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств - членов ОДКБ в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Специальное учение "Эшелон-2022" нацелено на отработку вопросов организации материально-технического обеспечения.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.