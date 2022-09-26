Племянник Назарбаева приговорен к шести годам лишения свободы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, судей, органов местного самоуправления, в Нацбанке, его ведомственных и государственных организациях, а также в организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе в национальных управляющих холдингах и нацкомпаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство сроком на 10 лет», - озвучил судья суда Байконырского района города Астаны Нурлан Баяхметов.

Он будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

На прошлой неделе прокурор запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

О задержании Кайрата Сатыбалдыулы сообщили в марте этого года.

В августе Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО «Казахтелеком» и AО «Центр транспортного сервиса» в особо крупном размере.

Сообщалось, что в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов США. В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследовались уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.