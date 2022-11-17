Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года

За 9 месяцев этого года инвестиции в основной капитал в Алматы – 974 млрд тенге. Реальный рост инвестиций в город – 22,1%, по Казахстану – всего 7%, свидетельствуют данные Института экономических исследований Миннацэкономики Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Капиталоемкие отрасли города – «операции с недвижимым имуществом»(строительство жилья) и «транспорт и складирование, куда направили 61% всех инвестиций города.

Инвестиции в операции с недвижимым имуществом повысились с 352 до 456 млрд. тенге, в транспорт и складирование – с 91 до 143 млрд. тенге.

70% инвестиций города привлекаются за счет частных средств инвесторов и предпринимателей, которые за 9 месяцев т.г. выросли на 35% – с 500 до 677 млрд. тенге.

На 28% выросли инвестиции из госбюджета до 157 млрд. тенге и всего на 8% выросли привлекаемые заемные средства до ₸140 млрд.

71% инвестиции города обеспечиваются за счет малых предприятий, вложения в основные средства которых выросли на 57% до 688 млрд. тенге.

Крупные предприятия города увеличили инвестиции на 83% до 220 млрд. тенге, а средние – на 31% до 66 млрд. тенге.