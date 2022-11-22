Токаев победил на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших в воскресенье, 20 ноября, выборах главы государства, набрав 81,31% голосов избирателей. Такие итоговые данные озвучил на брифинге во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", - сказал он. Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент. Явка составила 69,44%.

На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 года Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Инаугурация Токаева состоится 26 ноября.

"Датой принесения присяги президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым определено 26 ноября", - сказал Абдиров.

Второе место на выборах президента Казахстана занял кандидат от партии "Ауыл" ("Село") Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей. Согласно данным ЦИК, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" набрал 2,53%, Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" - 2,6%, Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям") - 2,12%, глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев - 2,22%. Графу "против всех" предпочли 5,8% избирателей.