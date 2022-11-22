В Актау пройдет министерская встреча по вопросам международных транспортных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В казахстанском городе Актау пройдут переговоры по вопросам международных транспортных маршрутов между представителями Азербайджана, Турции, Казахстана и Грузии.

Об этом 21 ноября во время брифинга сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

По его словам, 25 ноября 2022 года в городе Актау состоится министерская встреча по развитию международных транспортных маршрутов. В мероприятии примут участие министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Турции и Грузии.

Смадияров отметил, что на встрече предполагается выработка мер по повышению эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута.