Землетрясение зафиксировали на территории Казахстана

Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 28 ноября 02:34 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 540 км на юго-запад от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.27° с.ш. 70.43° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 5,4 балла в 438 км на юго-запад от Алматы.