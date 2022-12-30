Казахстан и Кыргызстан начали совместное строительство солнечной электростанции

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан приступили к строительству совместного предприятия по производству солнечной энергии на озере Иссык-Куль стоимостью около $35 млн

Об этом сообщает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Всего стороны планируют построить в Кыргызстане несколько солнечных станций общей мощностью 300 МВт.

Соглашение о строительстве солнечной электростанции было подписано между казахстанской инвестиционной компанией TGS-Energy и TazaEnergy, дочерней компанией кыргызского ОАО Национальный энергохолдинг.

Под проект будет выделено около 80 га земли в поселке Тору-Айгыр. Стороны планируют завершить строительство к декабрю 2023 года.

Ожидается, что солнечная электростанция будет работать в течение 25 лет и будет производить около 90 миллионов кВт/час в год.