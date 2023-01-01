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Представитель Казахстана вступил в должность генсека ОДКБ

Казахстан Материалы 1 января 2023 14:59 (UTC +04:00)
Представитель Казахстана вступил в должность генсека ОДКБ

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Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов 1 января вступил в должность генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее главы государств Организации в рамках плановой ротации приняли решение о назначении Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.

65-летний Тасмагамбетов в разное время был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента республики, акимом Алматы и столицы Казахстана, министром обороны, до декабря 2019 года занимал должность посла Казахстана в России.

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