Представитель Казахстана вступил в должность генсека ОДКБ

Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов 1 января вступил в должность генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее главы государств Организации в рамках плановой ротации приняли решение о назначении Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года.

65-летний Тасмагамбетов в разное время был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента республики, акимом Алматы и столицы Казахстана, министром обороны, до декабря 2019 года занимал должность посла Казахстана в России.