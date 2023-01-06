Обзор транспортной отрасли Казахстана за 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстан предпринял шаги для решения ряда вызовов, с которыми столкнулся в транспортной сфере в 2022 году, и достиг важных рубежей для дальнейшего развития этой сферы, сообщает Trend.

Обширная территория Казахстана, низкая плотность населения и ряд других факторов обусловливают необходимость дальнейшего развития транспортной сферы, которая становится важнейшей отраслью экономики страны.

Автомобильный транспорт

Крупнейшим транспортным проектом, реализуемым в настоящее время, является Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД). Общая стоимость проекта составляет около 743 миллионов долларов. Срок эксплуатации проекта оценивается в 16 лет. Проект стартовал в 2018 году.

БАКАД будет представлять собой кольцевую дорогу, образующую пересечение международных автомобильных коридоров, проходящих по маршрутам Хоргос-Алматы-Бишкек-Тараз-Шымкент-Ташкент (известный как Шелковый путь) и Алматы-Караганда-Астана-Петропавловск. Дорога будет состоять из 57-километрового 6-полосного участка и 9-километрового 4-полосного участка.

Проект планируется завершить во второй половине 2023 года, сказал Толеген Абдуллин, председатель Комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Он отметил, что с вводом в эксплуатацию 66-километровой дороги БАКАД увеличится транзитно-транспортный потенциал Казахстана.

Казахстан также стремится внести изменения в действующее законодательство в сфере транспортного транзита. С 2023 года страна повысит тариф на платные дороги для транзитных перевозчиков. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сказал в то же время, что тарифы для казахстанцев на платных дорогах останутся прежними.

Что касается реконструкции и ремонта дорог, то в Казахстане решили начать использовать дроны для проверки состояния мостовой и дорожной инфраструктуры.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, количество мостовых сооружений в Казахстане превышает 2 000, и каждое сооружение должно проходить осмотр каждые 3–5 лет.

Дроны сделают процесс проверки быстрее, дешевле и безопаснее. Кроме того, этот подход позволит стране создавать цифровые карты соответствующих территорий.

Железнодорожный транспорт

Значение железнодорожного транспорта остается первостепенным в Казахстане. В 2022 году Казахстан начал несколько важных проектов в этой сфере, в том числе строительство железной дороги Достык-Мойынты.

Выступая на министерской встрече в начале этого года, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев отметил, что также проработаны вопросы открытия третьего погранперехода на границе между Казахстаном и Китаем и строительства новой железнодорожной линии Бахты-Аягоз.

"В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта. Предусматривается, что 80 процентов средств предоставит Евразийский банк развития, а остальные 20 процентов - Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)", - сказал министр.

Казахстан и Узбекистан также договорились об ускорении строительства 106-километровой железной дороги Дарбаза – Мактаарал с последующим выходом на станцию Сырдарья. Соглашение было достигнуто в рамках визита главы Казахстана в Узбекистан.

"Казахстанские компании готовы к активному участию в различных транспортных коммуникациях и поставке необходимых материалов", - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также добавил, что строительство железной дороги позволит разгрузить пункт пропуска Сарыагаш.

В контексте транспортного сотрудничества с государствами региона Казахстан выразил готовность участвовать в строительстве Трансафганской железной дороги.

Министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин сказал, что Казахстан заинтересован в успешной реализации проекта и готов рассмотреть различные возможности своего участия, в том числе поставки материалов.

По словам казахстанского министра, сотрудничество в этой сфере повысит транзитный потенциал обеих стран и откроет новые направления для двустороннего сотрудничества.

В конце декабря Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль Казахстана в коридоре Север-Юг. Президент добавил, что железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран является важным элементом реализации транспортного маршрута. Выступая на саммите лидеров СНГ, Токаев отметил, что необходимо активизировать транспортное сотрудничество государств Содружества.

Также следует отметить договоренности, достигнутые Казахстаном с крупными транспортными компаниями.

Так, KTZ и Stadler подписали три долгосрочных контракта на поставку 537 мягких и спальных вагонов, включая 20-летний контракт на полное обслуживание. Общий контракт охватывает производство и обслуживание вагонов на общую сумму 2,3 миллиарда евро. Контракт также включает передачу швейцарской технологии и приобретение местного производства в Астане.

"Постепенная передача технологий, обучение местного персонала на других заводах Stadler, а также сотрудничество с местными поставщиками и техническими университетами составляют основу этого международного сотрудничества", — говорится в заявлении Stadler.

Поставка состоится к 2030 году и есть возможность дополнительных заказов для продолжения модернизации железнодорожного парка KTZ.

Еще одно крупное соглашение было подписано между финской компанией Nurminen Logistics и КТЖ, что позволило финской транспортно-логистической компании запустить регулярные и высокоскоростные перевозки в/из Казахстана. TransCaspian Express курсирует по маршруту Алтынколь, Казахстан – Поти или Батуми, Грузия три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Регулярное и плановое движение сокращает время доставки из Китая, Казахстана и Узбекистана в Европу, что позволяет клиентам оптимизировать цепочку поставок.

Воздушный транспорт

В 2022 году Казахстан продолжил развивать потенциал авиатранспорта, и на 2023 год запланированы значительные изменения.

В первую очередь, казахстанский авиаперевозчик SCAT начнет полеты из Алматы в столицу Пакистана Исламабад и Карачи.

Алишер Абдыкадыров, заместитель мэра Алматы, сообщил, что также состоялись переговоры между Казахстаном и Саудовской Аравией.

"Представители лоукост-оператора из Саудовской Аравии уже заявили о намерении открыть прямые и регулярные рейсы", — отметил Абдыкадыров.

Заместитель мэра сообщил, что соответствующие органы ведут переговоры также с представителями Японии и Израиля. Еще одним потенциальным направлением, которое станет доступным, является Малайзия.

Казахстан также намерен открыть дополнительные рейсы в Азербайджан весной-летом 2023 года.

Расширение географии полетов является частью стратегии, направленной на превращение Казахстана в более привлекательное туристическое направление, финансовую столицу региона, а также транспортно-логистический центр.

Авиакомпании страны значительно расширили свой парк воздушных судов, чтобы не отставать от возросшего спроса и обслуживать новые направления полетов.

Всего с августа казахстанские авиаперевозчики получили 12 самолетов. Самолеты имеют вместимость от 166 до 213 мест, в зависимости от модели и спецификации.

Оперативная закупка самолетов является частью стратегии "Казахстанских авиалиний" по расширению парка воздушных судов, которая призвана сократить количество задержек рейсов и повысить уровень обслуживания.

Ранее соответствующие органы Казахстана заявляли, что одной из серьезных проблем авиаперевозок является большое количество задержек рейсов. Приобретение новых самолетов частично решит эту проблему.

В настоящее время казахстанцы могут летать прямыми рейсами в 29 стран мира. Внутренние рейсы выполняются 5 местными авиакомпаниями по 57 маршрутам с частотой 687 рейсов в неделю.

"Казахстанские авиалинии" за 10 месяцев текущего года перевезли около 9 миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиропоток Air Astana составил около 3,4 миллиона человек, FlyArystan — около 2,6 миллиона человек, SCAT — 2,4 миллиона человек, Qazaq air — 500 000 человек.

Морской транспорт

Объем перевалки грузов через морские порты Казахстана значительно вырос с января по сентябрь 2022 года.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, через морские порты Актау и Курык за указанный период перевалено около 1,38 миллиона тонн грузов, что больше в 2,4 раза (против 565 000 тонн за девять месяцев прошлого года).

При этом объем контейнерных перевозок увеличился на 54 процента, составив 27 399 TEU (по сравнению с 17 833 TEU с января по сентябрь 2021 года).

В настоящее время в Казахстане действуют три морских порта - Актау, Баутино и Курык, которые обслуживают суда разной вместимости.

Актауский международный морской торговый порт расположен на восточном побережье Каспийского моря на пересечении нескольких международных транспортных коридоров.

Грузовой порт Баутино является подразделением Актауского международного морского торгового порта и расположен в поселке Баутино.

Порт Курык также расположен на восточном побережье Каспийского моря, южнее города Актау. Порт имеет прямой выход к железной дороге и расположен в естественной бухте, заливе, что обеспечивает благоприятные погодные условия для его работы. В связи с этим порт имеет возможность круглогодично принимать автомобильные и железнодорожные паромы.

Сотрудничество с международными партнерами

В рамках улучшения и модернизации транспортного сектора Казахстан также сотрудничает с международными партнерами и учреждениями.

В 2022 году Казахстан совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) запустил ряд инициатив, направленных на ускорение трансформации транспортного сектора.

В настоящее время ЕБРР рассматривает проект модернизации порта Актау. Согласно данным, лондонский банк рассматривает возможность предоставления кредита в размере 15 миллионов долларов АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт".

Средства кредита будут использованы для финансирования модернизации порта Актау путем приобретения и установки оборудования и соответствующей инфраструктуры для увеличения пропускной способности порта. Окончательное решение о выделении средств будет принято 8 февраля 2023 года.

ЕБРР и KTZ подписали соглашение о размещении облигаций на сумму 45,8 миллиарда тенге (около 99,3 миллиона долларов) в пользу казахстанского железнодорожного перевозчика. Кроме того, ЕБРР также сотрудничает с частными компаниями, выделяя значительные ресурсы для создания возможностей улучшения транспортного сектора Казахстана. Реализация этих проектов дополнит усилия правительства в области транспортной политики.

Казахстан также сотрудничает с другими организациями, включая Азиатский банк развития (АБР). В настоящее время АБР реализует вторую фазу поддержки экономического коридора Алматы-Бишкек, которая направлена на активизацию сотрудничества в нескольких областях, включая транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство и инфраструктуру. Второй этап проекта предусматривает выделение около 1,9 миллиона долларов США на расширение сотрудничества в вышеуказанных областях.