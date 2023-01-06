Подписана дорожная карта по строительству Камбаратинской ГЭС-1

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу минэнерго Казахстана.

Объект будет построен в Кыргызстане, а Казахстан и Узбекистан участвуют в проекте в качестве инвесторов.

В документе обозначены ключевые условия совместной реализации проекта, а также дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения своевременного ввода завода в эксплуатацию.

Ожидается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет краеугольным камнем энергетической безопасности Кыргызстана, в дополнение к обеспечению энергетической и водной безопасности стран Центральной Азии, подписавших соглашение.