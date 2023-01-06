Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Подписана дорожная карта по строительству Камбаратинской ГЭС-1

Казахстан Материалы 6 января 2023 17:47 (UTC +04:00)
Подписана дорожная карта по строительству Камбаратинской ГЭС-1

Читайте Trend в

Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министры энергетики Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу минэнерго Казахстана.

Объект будет построен в Кыргызстане, а Казахстан и Узбекистан участвуют в проекте в качестве инвесторов.

В документе обозначены ключевые условия совместной реализации проекта, а также дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения своевременного ввода завода в эксплуатацию.

Ожидается, что Камбаратинская ГЭС-1 станет краеугольным камнем энергетической безопасности Кыргызстана, в дополнение к обеспечению энергетической и водной безопасности стран Центральной Азии, подписавших соглашение.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости