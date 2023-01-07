QazaqGaz наращивает ресурсную базу

БАКУ /Trend/ - АО "Национальная компания QazaqGaz" получило права на добычу газа на месторождении "Придорожное" в Южном Казахстане с извлекаемыми запасами газа в 10 миллиардов кубометров от АО "Самрук-Энерго".

Об этом сообщил Trend источник в компании.

"НК "QazaqGaz" заключила сделку с ТОО "Тегис Мунай", входящим в группу компаний "Самрук-Энерго", о покупке активов, в состав которых входило ТОО "Мангышлак-Мунай". Последнему принадлежали права на добычу газа на газовом месторождении "Придорожное".

QazaqGaz ранее утвердил дорожную карту по разведке и добыче газа. В рамках документа ожидается прирост ресурсной базы газа на 700 миллиардов кубометров.

Месторождение "Придорожное" было открыто в 1975 году. Подтвержденные запасы оцениваются примерно в 16,5 миллиарда кубометров и расположены на глубине 1,450 и 2,600 метров.