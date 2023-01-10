Казахстан субсидирует региональные аэропорты

БАКУ /Trend/ - В качестве меры поддержки региональных аэропортов правительство Казахстана намерено субсидировать деятельность указанных учреждений с целью содействия их росту.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Ожидается, что выделение субсидий сохранит рабочую силу и важную инфраструктуру, а также будет стимулировать транзитный потенциал регионов Казахстана.

Данная мера включена в законодательство по вопросам транспорта.

В рамках законодательства авиаперевозчики должны будут уплатить штраф в размере 3 процентов от тарифа за задержку пассажирских рейсов.

Также, компании операторы аэропортов должны будут представить план развития с изложением будущих планов развития инфраструктуры.

При этом авиаперевозчики получили право на создание «черного списка пассажиров», что позволит им на один год отказать в обслуживании на основании решения суда.