EIA опубликовало прогноз по добыче нефти в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Казахстан будет производить в среднем около 2 миллионов баррелей нефти и других жидких углеводородов в сутки в 2023 году.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Управление энергетической информации США (EIA).

Прогноз предполагает увеличение среднесуточной выработки на 170 000 тонн в сутки по сравнению с 2022 годом.

"Добыча в первой четверти и четвертой четверти 2023 года будет самой высокой в году. Ожидается, что Казахстан будет производить 2,04 и 2,03 миллиона баррелей в день в эти два периода", - говорится в сообщении управления.

По данным Управления энергетической информации, объем добычи немного снизится во втором и третьем кварталах 2023 года, до 1,96 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что в 2024 году Казахстан продолжит увеличивать добычу в среднем до 2,04 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что уровень добычи останется стабильным в течение года с небольшим падением до 2 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале 2024 года и последующим увеличением средней добычи до уровня 2,08 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2024 года.

Управление энергетической информации США является основным агентством Федеральной статистической системы США, ответственным за сбор, анализ и распространение информации в сфере энергетики.