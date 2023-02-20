"Самрук-Энерго" работает над увеличением доли производства электроэнергии за счет ВИЭ

БАКУ /Trend/ - АО "Самрук-Энерго", крупнейший казахстанский энергетический холдинг, планирует увеличить производство электроэнергии за счет возобновляемой энергии.

Как сообщил Trend источник в компании, выработка электроэнергии объектами ВИЭ холдинга (СЭС, ВЭС и малыми ГЭС) за январь-декабрь 2022 года составила 417,5 миллиона киловатт-часов, что на 34,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

При этом, как отметили в компании, доля электроэнергии предприятий ВИЭ "Самрук-Энерго" в январе-декабре 2022 года составила 8,3 процента от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии в Казахстане.

Помимо этого, в 2022 году в Алматинской области был успешно реализован проект строительства ветровой электростанции мощностью 60 МВт в Шелекском коридоре.

При этом производство электроэнергии на данном объекте имеет потенциал расширения до 300 МВт, отметили в компании.

"Объект ВИЭ построен в рамках Межправительственного рамочного соглашения между Казахстаном и Китаем об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций", - добавил источник.

Было подчеркнуто также, что в рамках инвестиционной программы до 2030 года планируется развитие сетей Шелекского энергоузла для строительства новых объектов ВИЭ.