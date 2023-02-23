Казахстанский энергетический холдинг будет расширять сотрудничество с международными финансовыми институтами

БАКУ /Trend/ - АО "Самрук-Энерго", крупнейший казахстанский энергетический холдинг, планирует расширить сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Как сообщили Trend в компании, между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и АО "Алматинские электрические станции", компанией в структуре "Самрук-Энерго", 25 ноября 2022 года заключено кредитное соглашение о финансировании проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду". Сумма контракта составляет 130 миллиардов тенге (288,7 миллиона долларов).

При этом, работы по строительству в городе Алматы новой газовой станции на площадке рядом с действующей ТЭЦ-2 планируются с привлечением средств синдиката ведущих международных и казахстанских банков - ЕБРР, Азиатского Банка Развития (АБР) и Банка Развития Казахстана (БРК).

В компании отметили, что финансирование будет осуществляться в национальной валюте, с плавающей процентной ставкой.

"Наличие доли международных финансовых институтов, таких как ЕБРР, АБР, ЕАБР в структуре кредитного портфеля "Самрук-Энерго" отражает достаточно высокое качество долгового портфеля и оказывает существенное влияние на оценку финансовых показателей компании", - подчеркнули в "Самрук-Энерго".