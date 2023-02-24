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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Казахстан Материалы 24 февраля 2023 06:21 (UTC +04:00)
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 28 февраля совершит визит в Казахстан. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

"В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - пояснили в МИД.

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