Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 28 февраля совершит визит в Казахстан. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

"В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - пояснили в МИД.