"Самрук-Энерго" о планах по модернизации энергосистемы Казахстана в ближайшие годы

БАКУ /Trend/ - АО "Самрук-Энерго", крупнейший казахстанский энергетический холдинг, реализует ряд стратегически важных инвестиционных проектов в энергетической отрасли Казахстана в период с 2023 года по 2030 годы.

Как сообщил Trend источник в компании, электроэнергетический холдинг, помимо приоритетных направлений деятельности, связанных с производством, распределением электрической и тепловой энергии, а также добычей энергетического угля, продолжит работу над своей инвестиционной программой.

По словам источника, в числе ключевых проектов планируется ввод в эксплуатацию циклично-поточной технологии добычи угля на разрезе "Богатырь" ТОО "Богатырь Комир". Проект позволит увеличить мощность добычи компании с 42 миллионов до 50 миллионов тонн угля в год.

Помимо этого, компания планирует реализовать ряд реконструкционных проектов, таких как модернизация Алматинской ТЭЦ-2, реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе парогазовой установки, а также восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1.

Более того, "Самрук-Энерго" будет работать над расширением и реконструкцией Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков № 3, №4, №5 и №6.

Параллельно компания будет заниматься строительством Экибастузской ГРЭС-3, а также контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или, добавил источник.

Также, работая в направлении развития выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии, "Самрук-Энерго" планирует развивать сети подключения Шелекского энергоузла для строительства новых объектов ВИЭ

В планы компании на ближайшие годы также входит реконструкция кабельных сетей в городе Алматы и Алматинской области.

Отметим, что, по итогам деятельности "Самрук-Энерго" за 2022 год, энергопроизводящими организациями холдинга было выработано 35 884,4 миллиона киловатт-часов, что на 0,8 процента превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Доля "Самрук-Энерго" на рынке электрической энергии Казахстана остается лидирующей и составляет 31,7 процента.