Казахстан, Туркменистан и Россия создадут СП для развития МТК "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - Генеральные директора казахстанской АО "KTZ Express" Кайрат Утяпов, российской АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и ОАО "Транспортно-логистический центр Туркменистана" Мердан Бяшимов подписали меморандум о создании совместного предприятия (СП) для развития перевозок.

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на "Казахстан темир жолы" (КТЖ) - национального железнодорожного оператора Казахстана.

Сообщается, что меморандум был подписан в рамках 27-й международной выставки транспортно-логистических услуг "TransRussia 2023".

Целью совместного предприятия станет создание единого логистического оператора на восточном маршруте Международного транспортного коридора "Север-Юг".

Стороны договорились объединить свои компетенции для формирования конкурентоспособных тарифных ставок и "бесшовной" перевозки грузов из Казахстана, России, Туркменистана в Иран, Индию, страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отметим, что МТК "Север-Юг" является важной составляющей для стран региона в развитии транспортно-экономических связей с Ираном и Индией.