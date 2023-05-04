В Казахстане заявили о намерении укреплять свою роль в качестве транзитного хаба

Власти Казахстана намерены и далее повышать значение республики в качестве континентального транзитного центра. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов на встрече с президентом турецкой компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы кабинета министров, которые приводит в четверг его пресс-служба, Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли. "Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба", - сказал он.

При этом Смаилов отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в аэропорту Алма-Аты. "Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", - указал премьер.

Со своей стороны Каптан подчеркнул, что этот аэропорт является для компании одним из наиболее важных проектов, поскольку находится в центре региона и имеет большое значение как для города, так и для всего Казахстана. "Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать", - пояснил он.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.