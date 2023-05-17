БАКУ /Trend/ - В соответствии с прогнозным электробалансом Казахстан планирует построить две атомные электростанции мощностью до 2,8 гигаватта.

Как сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова перед началом "круглого стола" касательно влияния АЭС на экологию, прошедшем в Евразийском национальном университете.

"В настоящее время очень много вопросов у населения возникают по экологии. Безопасность эксплуатации АЭС, конечно, прежде всего. Перед строительством АЭС представители Международного агентства по атомной энергии, а также международные регуляторы приезжают на площадку строительства АЭС, чтобы оценить готовность", - сказала заместитель директора департамента.

Мурсалова отметила, что Казахстан является членом Международного агентства по атомной энергии и, конечно, запрашивает эти миссии. Строительство АЭС будет вестись под наблюдением международного сообщества.