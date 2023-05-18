Китай и Казахстан планируют укреплять сотрудничество в области инноваций

Китай и Казахстан будут укреплять сотрудничество в области инноваций и экологически чистой энергетики. Об этом говорится в опубликованном в четверг в китайской прессе совместном заявлении, принятом по итогам прошедших в среду переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны договорились содействовать расширению и упрощению процедур торговли, углублять прагматичное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и расширять взаимодействие в новых областях, таких как электронная коммерция, искусственный интеллект, большие данные и 5G", - отмечается в документе.

Си Цзиньпин также предложил продвигать сотрудничество в инвестиционной сфере, сельском хозяйстве, автомобилестроении и энергетике, говорится на сайте МИД КНР. Он отметил важность совместных проектов в области транспортных коммуникаций и логистики.

Токаев находится в Китае с государственным визитом, он также примет участие в саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай).