MEDEF укрепляет взаимодействие с Казахстаном в экономической сфере

БАКУ /Trend/ - Под руководством Ива-Луи Даррикаррера, сопредседателя французско-казахстанского делового совета MEDEF International, более 35 французских компаний провели многосекторальную миссию в Астане 16 и 17 апреля с целью укрепления двусторонних отношений.

Об этом сообщил Trend источник в MEDEF.

В миссии активно участвовали крупные французские компании, уже работающие в Казахстане. В основном это были энергетические компании, так как именно данный сектор играет ключевую роль в экономических связях между двумя странами. У компаний, посетивших мероприятие, была возможность встретиться с новым министром энергетики Казахстана Алмассадамом Саткалиевым, что способствовало налаживанию важных связей в области энергетики.

"В составе делегации преобладали компании, работающие в энергетическом, транспортном и коммуникационном секторах, а также в промышленности. Также было несколько компаний из сфер сельского хозяйства, здравоохранения, банковского дела и цифрового сектора", - сказал представитель MEDEF.

В дополнение к укреплению существующих партнерских отношений, этот визит послужил подготовкой к предстоявшему на тот момент визиту французского министра-делегата по вопросам внешней торговли Оливье Бешта, в ходе которого было подписано множество соглашений.

"MEDEF International была особенно активна в Центральной Азии в течение первой половины года, направляя делегации в Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. В ближайшем будущем в Центральной Азии мы планируем провести мероприятия, поскольку французские компании проявляют большой интерес к региону", - отметил представитель компании.

MEDEF International - некоммерческая организация, финансируемая частными лицами, созданная в 1989 году Французской конфедерацией бизнеса MEDEF. Это наиболее представительная организация французского частного сектора на международном уровне. MEDEF International стремится продвигать ноу-хау французских компаний за рубежом посредством коллективных действий.