Казахстан является крупнейшим торговым партнером Канады в Центральной Азии - МИД Канады

БАКУ /Trend/ - Казахстан является крупнейшим торговым партнером Канады в регионе Центральной Азии, особенно в области природных ресурсов и сельского хозяйства.

Об этом Trend сообщил Джейсон Кунг, пресс-секретарь МИД Канады.

"В 2022 году двусторонний товарооборот между Канадой и Казахстаном превысил один миллиард канадских долларов (750,1 миллиона долларов США). В последние годы двусторонняя торговля в основном была обусловлена увеличением канадского импорта", - сказал он.

По словам Кунга, что касается экспорта, то на долю машин и транспортных средств приходится около 80 процентов канадского экспорта в Казахстан. Это объясняется тем, что канадское оборудование и технологии широко используются в добывающей промышленности и сельском хозяйстве Казахстана.

"Казахстанско-канадский деловой совет, созданный в 2015 году под сопредседательством уранодобывающей компании Cameco из Саскатуна (Канада), лишний раз подтвержает насколько крепки наши экономические связи", - отметил он.

Кроме того, пресс-секретарь подробно рассказал о местных канадских институтах, направленных на содействие сотрудничеству с международными организациями и рынками.

"Служба торговых комиссаров Канады предоставляет местным компаниям рыночную информацию и помощь в поиске покупателей и партнеров, а также организует различные мероприятия. Служба также отстаивает интересы канадских компаний на международных рынках и ведет переговоры по различным торговым соглашениям для облегчения и защиты канадских инвестиций", - подчеркнул Кунг.

Далее Кунг рассказал о финансировании посольством Канады ряда проектов посредством Канадского Фонда Местных Инициатив (CFLI), а также о том, что правителсьтво его страны продолжает поощрять приверженность Казахстана демократическим реформам.

Кроме того, он также коснулся вопроса развития "зеленой" энергии.

"Правительство Канады продолжит работать с международными и местными партнерами для достижения амбициозных планов в области климата и международного развития, а также для утверждения Канады в качестве глобального поставщика экологически чистой энергии в мире с нулевым потреблением", - сказал он.