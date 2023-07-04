Казахстан запустил чартерные рейсы в Бахрейн

БАКУ /Trend/ - Казахстан запустил туристические чартерные рейсы в Бахрейн.

Как передает Trend, об этом говорится во вторник в сообщении Комитета гражданской авиации страны.

"В рамках работы по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов, с 28 июня запущены туристические чартерные рейсы между Казахстаном и Бахрейном по маршруту Алматы - Манама", - говорится в сообщении.

Согласно информации, рейсы выполняются с частотой один раз в неделю (по средам) авиакомпанией SCAT на воздушных суднах типа Boeing-737.