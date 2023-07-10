Нидерландская компания прогнозирует снижение учетной ставки в Казахстане в 2023 г.

БАКУ /Trend/ - Аналитики нидерландской ING ожидают, что Казахстан будет постепенно снижать свою учетную ставку в 2023 году до 15 процентов в четвертом квартале 2023 года, сообщает Trend.

Согласно прогнозу ING, в третьем квартале учетная ставка снизится до 16 процентов.

Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2024 году, поскольку ожидается, что в первом квартале 2024 года ставка снизится до 14 процентов. Дальнейшее снижение до 13 и 12 процентов будет зафиксировано во втором и соответственно третьем кварталах 2024 года.

Аналитики также прогнозируют, что в конце 2024 года ставка снизится до 11 процентов, а дальнейшее снижение до девяти процентов будет зафиксировано в четвертом квартале 2025 года.

Напомним, что Национальный банк Казахстана пятого июля 2023 сохранил базовую ставку на уровне 16,75 процента.

ING Group - нидерландская многонациональная корпорация, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Амстердаме. Основными направлениями ее деятельности являются розничные банковские услуги, прямые банковские услуги, коммерческие банковские услуги, инвестиционные банковские услуги, оптовые банковские услуги, частные банковские услуги, управление активами и страховые услуги.