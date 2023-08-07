Казахстан планирует поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. т нефти в августе

БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тысяч тонн нефти.

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства энергетики страны.

Согласно информации, предусмотрена транспортировка нефти в направлении ПСН "Самара" для дальнейшей ее поставки по направлению "Адамова застава" (Германия) из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.

Отмечается, что в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

"Транспортировку по направлению ПСН "Самара" планируется осуществить в период с 25 по 29 августа текущего года, поставка по направлению ПСН "Адамова застава" ожидается на последние дни августа 2023 года, ориентировочно в период с 28 по 30 августа", - добавили в министерстве.