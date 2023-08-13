Атырауский НПЗ в Казахстане увеличил показатели производства

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2023 года Атырауский НПЗ переработал около 3,4 миллиона тонн нефти.

По информации, полученной Trend от казахстанской национальной энергетической компании "КазМунайГаз", объемы переработки нефти и производства основных видов нефтепродуктов на объекте осуществляются в соответствии с согласованным индикативным планом Минэнерго.

Так, производство сжиженного углеводородного газа в отчетном периоде 2023 года составило 111 тысяч тонн (перевыполнение плана на 9 процентов), а производство автомобильного бензина - 970 тысяч тонн (переполнение плана на 14 процентов). Предприятие также произвело чуть более 1 миллиона тонн дизельного топлива (на 0,4 процента больше плана).

Однако производство авиатоплива на Атырауском НПЗ снизился на 16 000 тонн до 68 000 тонн в связи с отсутствием заявок на закупку этого вида топлива.

В то же время, Атырауский НПЗ увеличил производство бензина АИ-95, чтобы нивелировать недостающее производство высокооктановых видов бензина на Шымкентском НПЗ.