В Астане идет строительство ТЭЦ-3 и двух новых ГТС

БАКУ /Trend/ - 12 августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов посетил стройплощадки ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) "Туран" и "Юго-Восток" в городе Астана, сообщает официальный сайт правительства Казахстана, передает Trend.

Представитель акционерного общества "ЦАЭК" Сергей Кан представил премьер-министру информацию о текущем ходе строительства, ходе пуско-наладочных работ и решении текущих технических вопросов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что проект имеет большое социальное значение и президент Казахстана следит за его реализацией.

Затем Алихан Смаилов посетил газовую тепловую станцию "Туран", которая планируется обеспечить столицу дополнительным объемом теплоснабжения в размере около 350 Гкал/ч. Было подтверждено, что проект обеспечен нужным финансированием, и строительство идет согласно графику.

Далее, делегация правительства осмотрела стройплощадку газовой тепловой станции "Юго-Восток" с мощностью 350 Гкал/ч, которая предполагается охватить район на левом берегу города.

"Строительство идет согласно плану. Мы будем следить за процессом и соблюдением сроков, так как это крайне важно для жителей Астаны в зимний период", - отметил Алихан Смаилов.

В общем, новые ГТС предполагают использование компактных котельных, что позволяет экономично использовать природный газ. Кроме газа, они также могут работать на дизеле.