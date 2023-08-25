Нацбанк Казахстана повысил прогноз роста ВВП

Нацбанк Казахстана обновил свои макропрогнозы и повысил прогноз роста экономики страны на период 2024-2025 годов. Согласно официальному сообщению регулятора, ожидается, что экономика будет расти на уровне 4-5% в год, что является улучшением в сравнении с предыдущими оценками в диапазоне 3,5-4,5%. В текущем году сохраняется ожидание роста ВВП в диапазоне 4,2-5,2%, как и ранее, передает Trend.

Согласно Национальной стратегии транспорта и логистики Казахстана, этот рост экономики будет обусловлен устойчивым внутренним спросом, расширением бюджетных расходов и восстановлением нефтяного сектора. В то же время, в сообщении также отмечается, что есть риски, связанные с доступом казахстанского экспорта к мировым рынкам и возможным несоблюдением плановой добычи нефти.

В контексте инфляции, также были скорректированы прогнозы. На ближайшие периоды уровень неопределенности по росту цен снизился. В текущем году инфляция ожидается в диапазоне 10-12% (по сравнению с предыдущим прогнозом 11-14%), в 2024 году - 7,5-9,5% (прежний прогноз - 9-11%), а в 2025 году - 5,5-7,5% (прогноз остался неизменным).

Национальный банк указал, что без учета прямого воздействия повышения тарифов ЖКУ, достижение среднесрочной цели инфляции в 5% ожидается к концу 2025 года. Этому способствуют ослабление внешнего давления и денежно-кредитные условия, находящиеся в сдерживающей зоне.

Некоторые из рисков прогноза инфляции включают усиление фискального стимулирования, усиление инфляционных ожиданий, ускорение инфляции в России и возможное увеличение мировых цен на продовольствие из-за сбоя в "Зерновой сделке". Продолжение реформ в ценообразовании на казахстанском рынке ГСМ также является риском прогноза.

В конечном итоге, экономика Казахстана в 2022 году выросла на 3,1%, при инфляции в 20,3%.