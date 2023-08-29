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Нацбанк ждёт высокую инфляцию в Казахстане до конца 2025 года

Казахстан Материалы 29 августа 2023 12:09 (UTC +04:00)
Нацбанк ждёт высокую инфляцию в Казахстане до конца 2025 года

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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По словам председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова, к концу 2023 года инфляция в стране ожидается в диапазоне 10-12%, сообщает Trend.

Вплоть до конца 2025 года ожидается замедление этой динамики до уровня 5,5-7,5%, с дальнейшим поддержанием близкого к целевому значению уровня инфляции в 5%.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что такое развитие событий будет способствовать продолжающемуся ослаблению инфляционного давления со стороны внешней экономической обстановки, а также благоприятным денежно-кредитным условиям.

Председатель Национального банка также отметил, что данные оценки согласуются с прогнозами правительства. Эти шаги направлены на обеспечение стабильности экономической ситуации в стране.

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