Нацбанк ждёт высокую инфляцию в Казахстане до конца 2025 года

По словам председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова, к концу 2023 года инфляция в стране ожидается в диапазоне 10-12%, сообщает Trend.

Вплоть до конца 2025 года ожидается замедление этой динамики до уровня 5,5-7,5%, с дальнейшим поддержанием близкого к целевому значению уровня инфляции в 5%.

Галымжан Пирматов подчеркнул, что такое развитие событий будет способствовать продолжающемуся ослаблению инфляционного давления со стороны внешней экономической обстановки, а также благоприятным денежно-кредитным условиям.

Председатель Национального банка также отметил, что данные оценки согласуются с прогнозами правительства. Эти шаги направлены на обеспечение стабильности экономической ситуации в стране.