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В Казахстане утвердили правила организации инспекций МАГАТЭ

Казахстан Материалы 31 августа 2023 15:43 (UTC +04:00)
В Казахстане утвердили правила организации инспекций МАГАТЭ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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В Казахстане утверждены регламенты для организации инспекций Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета по атомному и энергетическому надзору и контролю Республики Казахстан.

Согласно этим регламентам, при назначении инспекторов МАГАТЭ, уполномоченный орган письменно информирует Комитет национальной безопасности Республики Казахстан о фамилии, квалификации, гражданстве, должности и другой необходимой информации относительно каждого предлагаемого для проведения инспекции на территории Республики Казахстан представителя МАГАТЭ.

Также в процессе инспекции уполномоченный орган и организация, на которой проводится инспекция, обеспечивают необходимую помощь для проведения данной инспекции.

Отмечается, что после завершения инспекции МАГАТЭ обязуется информировать уполномоченный орган о результатам проведенной инспекции.

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