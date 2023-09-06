Казахстан и Италия нацелены на расширение сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провёл переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, который находился с официальным визитом в Астане, передает в среду Trend.

Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, приветствуя динамичное развитие казахско-итальянских отношений, стороны обсудили состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и туристической сферах, взаимодействие в многостороннем формате.

Глава МИД Казахстана отметил важность расширения спектра взаимодействия с Италией.

"Италия – проверенный временем, надёжный стратегический партнёр, товарооборот с вашей страной достиг рекордных показателей среди государств Европы. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Римом. За более чем 30 лет дипломатических отношений мы достигли хороших результатов", – сказал Нуртлеу.

В свою очередь, Таяни выразил поддержку инициативам, озвученным в послании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу страны, а также политическим и социально-экономическим реформам, направленным на построение сильной экономики и благополучного общества. Он также отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами, подчеркнув наличие новых перспективных направлений.

По итогам встречи стороны вновь подтвердили приверженность курсу на дальнейшее укрепление казахско-итальянского стратегического партнёрства на основе соответствующего Договора от 2009 года.