АБР изучает возможности ускоренного внедрения ВИЭ в Казахстане - страновой директор (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Учитывая энергоемкий характер экономики Казахстана и ее зависимость от ископаемого топлива, Азиатский банк развития (АБР) будет уделять особое внимание поддержке стратегии правительства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году с обеспечением при этом удовлетворения потребностей страны в энергии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал страновой директор АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

По его словам, эти инициативы будут реализованы АБР для обеспечения более устойчивой экономики в Казахстане в рамках новой 5-летней стратегии странового партнерства, недавно принятой АБР для Казахстана.

Маннапбеков подчеркнул, что посредством консультаций и несуверенных инвестиций АБР поддержит реформирование энергетического сектора страны в области электроснабжения и отопления.

"Мы уже одобрили финансирование крупного проекта по переходу с угля на газ в городе Алматы и помогли подготовить проект национального законодательства о модернизации систем теплоснабжения в Алматинском районе", - сказал он.

Кроме того, Маннапбеков отметил, что активные консультационные услуги по сделкам с частными инвестициями и инвестициями в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) помогут расширить использование возобновляемых источников энергии, на долю которых в 2020 году приходилось всего 3 процента от общей установленной генерирующей мощности.

По словам странового директора, АБР продолжит оказывать поддержку Казахстану в развитии проектов солнечной энергии, ветра, биомассы, гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии, насколько это возможно, а также в области хранения энергии.

"Чтобы ускорить вывод из эксплуатации электростанций, работающих на угле, на долю которых приходится более 80 процентов от общего объема выбросов парниковых газов в стране, АБР начал изучать возможности ускорения вывода из эксплуатации угольных и других электростанций, работающих на ископаемом топливе, в Казахстане и замены или перепрофилирования их на экологически чистую энергию в рамках программы банка по энергетике - Программы переходного механизма (ETM)", - добавил Маннапбеков.

Он отметил, что, в то же время АБР выбирает несколько направлений для содействия инклюзивному росту в Казахстане.

"Чтобы способствовать развитию транспорта и торговли, обеспечить доступ к рынкам для частного сектора и улучшить доступ к базовым услугам, АБР сосредоточится на устранении пробелов в своей сети транспортной инфраструктуры путем улучшения (включая климатоустойчивость) основных автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров, в том числе трансграничных торговых маршрутов", - сказал он.

Для дальнейшей поддержки благосостояния граждан АБР планирует оказать содействие в расширении доступа к муниципальным услугам, здравоохранению и образованию посредством сочетания решений суверенного и государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как отметил страновой директор, всестороннее исследование регионального неравенства, проведенное при поддержке АБР, выявило социальные, экономические различия и различия в производительности между различными регионами Казахстана. Эти различия создают угрозу для с трудом заработанных достижений в области развития в предыдущих десятилетиях.

Комментируя недавно принятую 5-летнюю стратегию странового партнерства (СПС) для Казахстана, представитель АБР отметил, что она также согласована с Целями устойчивого развития (ЦУР).

"В последнем отчете по устойчивому развитию Казахстан занял 59-е место из 165 стран мира", - сказал Маннапбеков.

Что касается ЦУР, которым АБР будет уделять особое внимание в Казахстане, страновой директор отметил, что АБР будет поддерживать увеличение доли альтернативной и возобновляемой энергетики в общем объеме производства энергии, что соответствует ЦУР 7 по доступной и чистой энергии.

"ЦУР 10 подчеркивает снижение неравенства внутри стран и между ними, что соответствует цели сокращения социальных диспропорций между регионами страны. Акцент на сильные институты (ЦУР 16) будет поддерживаться целью АБР по повышению подотчетности, эффективности и функциональности государственного аппарата", - добавил он.