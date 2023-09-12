Глава МИД Казахстана примет участие в мероприятиях ООН в Нью-Йорке

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Казахстана, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу 17-22 сентября будет находиться с визитом в Нью-Йорке, США.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, глава МИД Казахстана в рамках визита примет участие в многосторонних мероприятиях по линии ООН, а также проведет двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств государств Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока, с генеральными секретарями Организации исламского сотрудничества и Альянса цивилизаций.

Кроме того, на полях Генассамблеи ООН пройдут заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, неформальная встреча Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и рабочая встреча министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.