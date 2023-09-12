В Казахстане будут реализованы 15 крупных проектов в ряде отраслей

БАКУ /Trend/ - В Казахстане будут реализованы не менее 15 крупных проектов в металлургии, химической отрасли, машиностроении и других отраслях.

Как передает во вторник Trend, данная задача поставлена перед государством и бизнесом со стороны Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как отметил Токаев в ходе встречи с представителями местного бизнеса, недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия.

По его словам, в конечном счете, это должно оздоровить экономику Казахстана и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

"Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего. В своем Послании я отмечал, что нам нужны кластеры высокого передела. Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства. Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства - не всегда хороший", - сказал он.

Далее глава государства обратился к состоявшимся крупным бизнесменам страны.

"У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны", - добавил он.