Страны ОТГ приняли решение о создании в Казахстане СЭЗ TURAN

БАКУ /Trend/ - Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) приняли решение о создании в Казахстане свободной экономической зоны TURAN.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат по итогам 12-й встречи министров торговли и экономики ОТГ и 14-го заседания Рабочей группы по экономическому сотрудничеству в Стамбуле.

"В результате нашей сегодняшней министерской встречи мы договорились о внедрении инструментов нового поколения, таких как подписание Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между государствами-членами и создание специальной экономической зоны TURAN, которые, в свою очередь, укрепят экономическое и торговое сотрудничество между нашими странами", - сказал он.

Как отметил глава министр, учитывая растущую важность торговли услугами и инвестиций в XXI веке, страны работают над возможностями заключения "Соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями".

"Сегодня мы продемонстрировали наше намерение начать переговоры по этому соглашению как можно скорее", - добавил он.

Отметим, что создание СЭЗ TURAN будет осуществлено преобразованием специальной экономической зоны TURKISTAN в СЭЗ для тюркских государств на территории Туркестанской области Казахстана. СЭЗ получит новое название TURAN. Ее площадь расширится с 3987,39 га до 4622,39 га. Увеличение произойдет за счет прироста на 635 га территорий промышленных зон. Так, после изменений в состав СЭЗ будет входить шесть субзон: