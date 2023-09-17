Президент Казахстана принял президента компании Wabtec

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента и главного исполнительного директора компании Wabtec Рафаэля Сантану, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с компанией Wabtec в рамках реконструкции железнодорожной отрасли Казахстана.

Рафаэль Сантана проинформировал главу государства о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы компании инвестировать около 1 миллиарда долларов в транспортно-логистическую отрасль, отметив, что это будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и станет основой для других инфраструктурных проектов.

В рамках визита президента Казахстана в США было подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Wabtec.

Отметим, что Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) входит в список Fortune 500 и является одним из мировых лидеров в области транспорта и логистики. В компании работают свыше 27 000 сотрудников в более чем 50 странах мира.