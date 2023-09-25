В Астане пройдёт Международная промышленная выставка «Иннопром»

БАКУ /Trend/ - С 25 по 27 сентября в Международном выставочном центре EXPO в Астане впервые пройдёт Международная промышленная выставка «Иннопром», передает Trend.

На площади более 12 000 м2 приоритетные проекты и направления презентуют Министерство промышленности и торговли России и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В экспозиции в Астане примут участие 177 российских компаний, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса.

Основными темами выставки станут транспортное, авиационное и энергетическое машиностроение, станкостроение, химическая промышленность и металлургия.

Планируется, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек из 20 стран. Участники обсудят вопросы установления тесных связей со странами Евразийского экономического союза и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.