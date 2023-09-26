Президент Казахстана сменил главнокомандующего сухопутными войсками

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения об освобождении и назначении главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, распоряжением главы Казахстана Талгат Койбаков освобожден от должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил республики.

Другим распоряжением на эту должность назначен Асан Жусупов, который ранее командовал войсками регионального командования «Восток».