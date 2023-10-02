В Стамбуле пройдет заседание замминистров иностранных дел государств-членов ОТГ

БАКУ /Trend/ - 4 октября 2023 года в Стамбуле пройдет заседание заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), передает в понедельник Trend.

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, с казахстанской стороны на заседании примет участие заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.

По его словам, основное внимание участники встречи уделят вопросам организации 10-го юбилейного Саммита ОТГ, запланированного в Астане 3 ноября 2023 года.

Кроме того, стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.