Многие евразийские страны выиграют от развития Среднего коридора – посол Швейцарии (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Многие страны Евразии выиграют от развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью посол Швейцарии в Казахстане Салман Бал.

Торговля между Швейцарией и Казахстаном

"Динамика в торговых отношениях между Швейцарией и Казахстаном хорошая, тенденция положительная. В 2022 году экспорт Швейцарии в Казахстан достиг 357 миллионов швейцарских франков. Основную долю экспорта составляли фармацевтические препараты (65 процентов), за ними следовали часы и прецизионные инструменты (19 процентов) и машины (6 процентов)", - сказал он.

По его словам, за первые 8 месяцев 2023 года был отмечен рост швейцарского экспорта в Казахстан на 6 процентов.

"Импорт Швейцарии из Казахстана в 2022 году достиг 344 миллионов швейцарских франков и состоял в основном из энергоносителей (без учета торговли золотом)", - сказал посол.

Поддержка Швейцарией энергетического сектора Казахстана, включая "зеленую" энергетику

"Швейцария привлекает множество международных компаний, торгующих сырьевыми товарами, хотя она не является крупным игроком в нефтегазовом бизнесе. Многие швейцарские компании специализируются в конкретных областях, таких как лабораторное оборудование для анализа и измерительное оборудование для нефтегазовых операций", - сказал Салман Бал.

По его словам, швейцарские инновации и ноу-хау, в частности, могут быть применены в нефтехимической и химической промышленности.

Посол отметил, что Швейцария полностью поддерживает усилия Казахстана по увеличению и развитию потенциала возобновляемой энергетики.

"Казахстан является членом швейцарской группы Всемирного банка/МВФ и Глобального экологического фонда. В рамках этих организаций, а также в других многосторонних организациях сотрудничество в области "зеленой" энергетики занимает важное место в повестке дня. В целом сектор "зеленой" энергетики – это область, в которой швейцарское правительство и швейцарские компании очень активны", - сказал Салман Бал.

Преимущества Среднего коридора и транспортного сотрудничества

"С периода обретения независимости Республика Казахстан вложила огромные инвестиции в реконструкцию и развитие местных железнодорожных и автомобильных сетей. За последние 30 лет построено более 2500 км новых железнодорожных линий – это впечатляющее достижение! На самом раннем этапе Казахстан осознал свой потенциал в качестве транзитной страны, например, благодаря таким проектам, как "Западный Китай-Западная Европа" и "Нурлы Жол", - сказал посол.

Как отметил Салман Бал, Швейцария и Казахстан похожи в том смысле, что обе страны не имеют выхода к океану и являются естественными транспортными узлами на своих континентах.

"Например, маршрут через Сен-Готард, соединяющий Северную и Южную Европу, имел решающее значение для развития Швейцарии. И этот вопрос актуален и сегодня: в Швейцарии были построены одни из самых длинных тоннелей в мире, чтобы улучшить европейские транспортные маршруты. Большая часть истории нашей страны связана с тем фактором, что она соединяет Европу по осям Север-Юг и Запад-Восток, и этот фактор мы учитываем, постоянно развивая нашу автомобильную и железнодорожную сеть. Аналогичным образом несомненно, что многие страны Евразии выиграют от развития Среднего коридора.", - сказал он.

Привлечение швейцарских компаний на казахстанский рынок

Как отметил посол, предприятия Швейцарии работают в широком спектре отраслей.

"Мы видим значительные перспективы в различных областях. Крайне важно описать казахстанский рынок и его уникальные возможности для швейцарского частного сектора. Большинство швейцарских компаний представляет собой малые и средние предприятия", - сказал Салман Бал.

Посол отметил, что хотя они являются мировыми лидерами в своих секторах деятельности, им часто не хватает средств для оценки перспектив отдаленных новых рынков.

"И здесь на помощь приходит наше посольство: наша обязанность – помочь швейцарским компаниям разобраться в нюансах казахстанской экономики", - добавил Салман Бал.