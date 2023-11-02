Венгрия видит большой потенциал в отношениях с Казахстаном - Виктор Орбан

БАКУ /Trend/ - Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Астане премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи в узком формате с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты. Для меня большая честь сотрудничать с вами. Венгрия всегда была надежным стратегическим партнером Казахстана, так будет и в дальнейшем. Отношения Венгрии и Казахстана хороши, как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы", - отметил он.

В свою очередь, Токаев выразил признательность Виктору Орбану за значительный вклад в сближение Казахстана и Венгрии.

"Благодарю вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств. Несомненно, данный визит придаст новый импульс сотрудничеству между двумя странами. Уверен, что сегодняшние переговоры будут плодотворными", - сказал президент Казахстана.

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