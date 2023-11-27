Утверждена квота беспошлинного ввоза казахстанской говядины в страны ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - На недавнем заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве была утверждена обновленная версия правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, подпадающих под меры нетарифного регулирования при взаимных торговых отношениях с третьими странами, передает Trend.

Эти изменения предоставляют возможность странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), готовым перейти на электронное документооборот в автоматизированном режиме, автоматически выдавать лицензии.

Важно отметить, что Казахстан пошагово расширяет перечень товаров, закупаемых в рамках государственных закупок среди членов ЕАЭС. На последнем заседании Совета ЕЭК была добавлена еще одна категория товаров – одежда и аксессуары, включая перчатки и рукавицы из резины.