IFC усилит финансовую поддержку частного сектора Казахстана - глава представительства (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) усилит финансовую поддержку частного сектора в Казахстане.

Об этом сказала в четверг в эксклюзивном интервью Trend глава представительства IFC в Казахстане Екатерина Бенджамин.

Стратегия и основные направления деятельности IFC в Казахстане

"IFC подтверждает значительный потенциал Казахстана, и мы рады видеть уверенный экономический рост страны, подпитываемый рыночными реформами и иностранными инвестициями. Несмотря на недавнее замедление роста, неравенство доходов и слабость институтов, IFC считает, что Казахстан может преодолеть эти проблемы с помощью таких мер, как инвестиции в человеческий капитал, повышение эффективности государственного сектора и реформирование государственных предприятий. В целом, IFC привержена поддержке перехода Казахстана к устойчивой экономике, ориентированной на частный сектор, и последовательно работает над достижением этой цели", - сообщила она.

По словам Екатерины Бенджамин, IFC подчеркивает важность подготовки к адаптации к изменению климата.

"Наша миссия, как крупнейшего глобального института развития, занимающегося исключительно поддержкой частного сектора в развивающихся странах, заключается в сотрудничестве с частным сектором страны для создания новых рынков и возможностей для всех. В Казахстане стратегия IFC заключается в стимулировании экономического роста за счет поддержки финансового сектора и инвестиций в производство, инфраструктуру и сектор услуг", - подчеркнула она.

Она отметила, что одной из областей, в который активно действует IFC, является доступность финансовых услуг.

"Мы стремимся содействовать инклюзивному экономическому росту путем расширения доступа к финансовым ресурсам для малых предприятий, в том числе предприятий, возглавляемых женщинами, и предприятий в сельской местности. За последние несколько лет IFC оказала поддержку ведущей микрофинансовой организации в стране - KMF, предоставив ряд финансовых продуктов на общую сумму 237 миллионов долларов США, а также экспертную поддержку в области управления рисками и корпоративного управления. Недавно мы также объявили об инвестициях в другие микрофинансовые организации, такие как Arnur Credit и Shinhan Finance", - сказала она.

По ее словам, IFC также стремится раскрыть огромный потенциал агробизнеса Казахстана.

"Например, Казахстан остается крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии, способным экспортировать примерно половину всего зерна, которое он производит каждый год. Примечательно, что большая часть пшеницы, выращиваемой в Казахстане, имеет высокое качество, причем особенно известны твердые и яровые сорта. Недавно мы инвестировали в агропромышленную компанию KazFoodProducts для поддержки сектора", - отметила она.

Екатерина Бенджамин подчеркнула, что IFC также видит потенциал страны в логистическом секторе.

"IFC предоставила консультативные услуги по проекту БАКАД - одному из наиболее значимых инфраструктурных проектов. Наши эксперты помогли сформировать проект, объединить заинтересованные стороны и внести изменения в законодательство, чтобы воплотить этот амбициозный проект в реальность. IFC также выступила инициатором пакета финансирования в размере 450 миллионов долларов для поддержки строительства нового международного терминала в аэропорту Алматы - самом загруженном авиатранспортном узле в Центральной Азии. Ожидается, что модернизированный аэропорт будет более энергоэффективным, а также будет производить меньше отходов и выделять меньше парниковых газов", - добавила она.

Вклад IFC в достижение экологически устойчивого экономического роста в Казахстане

По ее словам, IFC сотрудничает с правительством Казахстана для достижения экологически устойчивого и инклюзивного экономического роста в стране.

"Обязательство страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году, объявленное в декабре 2020 года, является похвальной, но сложной целью. Стратегия углеродной нейтральности в настоящее время находится в процессе разработки, и предполагает постепенный переход к более устойчивой экономике, снижению зависимости от углеводородов и значительному снижению выбросов парниковых газов", - подчеркнула она.

Она отметила, что этот сдвиг позволит Казахстану достичь своих долгосрочных экологических и климатических целей, сохраняя при этом интересы в экономике и развитии.

По ее словам, недавнее исследование Группы Всемирного банка указывает на то, что необходимо внести существенные коррективы в ключевые секторы экономики, чтобы страна могла справиться с изменением климата.

"В частности, стране необходимо будет стимулировать практику климатически оптимизированного сельского хозяйства, инвестировать в эффективную водную инфраструктуру для сохранения запасов воды и укреплять другую инфраструктуру для повышения устойчивости. Эти изменения могут открыть волну инвестиций в такие проекты, как солнечные и ветряные электростанции, которые помогут Казахстану сократить выбросы углекислого газа и уменьшить зависимость от часто дорогостоящего импортного ископаемого топлива", - добавила она.

Потенциал Казахстана в сфере сельского хозяйства

Как отметила Екатерина Бенджамин, продовольственный сектор Казахстана имеет большие перспективы, учитывая его доминирующую роль в производстве пшеницы и муки, обширные земельные запасы и значительные возможности для производства и экспорта органических продуктов.

По ее словам, Казахстан остается крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии, способным экспортировать примерно половину всего производимого зерна каждый год.

"80 процентов производства зерна в стране приходится на долю пшеницы. Однако в Казахстане также выращиваются такие культуры, как ячмень, хлопок, семена подсолнечника и рис, что открывает значительные возможности для производства. Мы считаем, что потенциал сельскохозяйственного сектора еще не полностью раскрыт. Расширение сельскохозяйственного производства могло бы укрепить региональную продовольственную безопасность и создать рабочие места, поскольку сельское хозяйство обеспечивает средства к существованию примерно для каждого третьего казахстанца", - сказала Екатерина Бенджамин.

Она упомянула, что значительным шагом в поддержке агробизнеса Казахстана со стороны IFC является инвестиции в ТОО "KazFoodProducts".

"Наше финансирование поможет группе в ее устойчивом расширении, тем самым повышая продовольственную безопасность и перспективы трудоустройства. Кроме того, мы помогаем компании стать первой в стране, получившей сертификат гендерного равенства EDGE, который устанавливает критерии и стандарты гендерного равенства на рабочем месте", - подчеркнула она.

Екатерина Бенджамин также отметила, что в марте IFC провела семинар по безопасности пищевых продуктов, на котором собрались лидеры отрасли и региональные специалисты IFC для обмена мнениями и опытом в отношении современных, признанных во всем мире стандартов управления безопасностью пищевых продуктов.

"Эта инициатива направлена на то, чтобы дать возможность местному бизнесу укрепить свое присутствие на внутреннем рынке, выйти на новые рынки и снизить затраты и риски. Мы считаем, что придание приоритета распространению знаний, активному информированию общественности и укреплению единства в пищевой промышленности будет способствовать продвижению страны вперед, гарантируя, что продукция с маркировкой "Сделано в Казахстане" будет пользоваться большим спросом как внутри страны, так и за рубежом", - добавила она.

Поддержка со стороны IFC развития женского предпринимательства в Казахстане

"Мы в IFC убеждены, что женское предпринимательство и расширение экономических прав имеют решающее значение для инклюзивного экономического роста. Там, где женщины наделены полномочиями, они могут полностью реализовать свой потенциал, что приводит к созданию более разнообразной и динамичной рабочей силы", - сказала она.

По словам Екатерины Бенджамин, страны, демонстрирующие больший гендерный паритет, имеют увеличенный доход на душу населения и ускоренный экономический рост.

"По данным Фонда устойчивого развития и поддержки женского предпринимательства в Казахстане, женщины составляют 51,8 процента населения и играют значительную роль в формировании около 40 процентов общего валового внутреннего продукта страны. Кроме того, они управляют примерно 42 процентами малых и средних предприятий. В то же время, женщины-предприниматели обеспечивают 30 процентов занятости в этом секторе", - сказала она.

Она отметила, что это стало одной из причин, по которой финансирование со стороны IFC микрофинансовых организаций, таких как KMF, Arnur Credit и Shinhan Finance, включало гендерный компонент.

"Например, по крайней мере половина средств, предоставляемых KMF, предназначена для малых предприятий, принадлежащих женщинам, в то время как не менее 25 процентов инвестиций в Shinhan Finance будут предназначены для малых предприятий, принадлежащих женщинам", - добавила глава представительства.

Расширение доступа для казахстанских МСБ к финансированию

По ее словам, несмотря на то, что малый бизнес играет важную роль и на его долю приходится около 27 процентов ВВП Казахстана, существуют значительные препятствия на пути финансирования.

"Такие трудности, как недостаточная документация, неустановленная кредитная история и проблемы с правами собственности в качестве залога, препятствуют их финансовой поддержке", - отметила Екатерина Бенджамин.

Кроме того, глава представительства IFC упомянула, что эти предприятия также столкнулись со значительными перебоями в доходах в результате экономического спада после пандемии, который усугубился геополитической неопределенностью, вызванной войной в Украине.

"Это порождает острую необходимость в индивидуальном подходе, чтобы их оздоровить и помочь им процветать", - подчеркнула она.

По словам Екатерины Бенджамин, поскольку экономика пытается оправиться от этих потрясений, малым предприятиям срочно необходим доступ к финансированию для возобновления операций и адаптации к новому посткризисному экономическому ландшафту.

"Чтобы расширить их доступ к финансам, мы работаем через местные финансовые учреждения. Благодаря нашему сотрудничеству с микрофинансовыми организациями IFC готова стимулировать экономический рост, способствовать созданию рабочих мест и снижению уровня бедности в Казахстане, уделяя особое внимание малообеспеченным сегментам", - добавила она.

Будущие планы IFC в Казахстане

"Заглядывая в будущее, IFC по-прежнему привержена поддержке развития частного сектора в Казахстане и Центральной Азии в целом, уделяя постоянное внимание таким ключевым секторам, как агробизнес, финансовые услуги, инфраструктура и производство, одновременно содействуя устойчивому развитию, смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему", - заключила Екатерина Бенджамин.