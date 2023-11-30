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В Казахстане произошел пожар в хостеле, есть погибшие

Казахстан Материалы 30 ноября 2023 06:57 (UTC +04:00)
В Казахстане произошел пожар в хостеле, есть погибшие

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Алматы произошел пожар в переоборудованном под хостел помещении, пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города, передает Trend.

Сообщается, что в результате пожара 13 человек погибли, как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Согласно информации, площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров, и огонь был ликвидирован к 06:22 по местному времени.

По предварительной информации, 13 человек погибли от отравления угарным газом. Двое пострадавших были доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи, отметила пресс-служба управления общественного здравоохранения Алматы.

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