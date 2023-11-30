Казахстан вместе с партнерами сосредоточен на устранении "узких мест" Среднего коридора - МИД

БАКУ /Trend/ - Казахстан вместе с партнерами сосредоточен на устранении "узких мест" Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, выступая на 30-м Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

"Казахстан инвестировал 35 миллиардов долларов в развитие крупных инфраструктурных проектов, включая Средний коридор. Этот маршрут связывает Китай и Европу, а также создает новые возможности для полномасштабного торгово-инвестиционного сотрудничества", - сказал министр.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.