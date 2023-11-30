БАКУ /Trend/ - Сейчас в Казахстане более 85% розничных транзакций совершаются безналично.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный директор компании Freedom Holding Group Тимур Турлов на проходящем в Баку саммите "InMerge".

"В Казахстане произошли значительные изменения в цифровой сфере, своего рода революция. Это стало возможным благодаря развитию компьютеров, смартфонов и телекоммуникаций, продвижение GovTech-моделей. Все это значительно расширило возможности банков и всех финтех-компаний, занимающихся управлением недвижимостью и денежными средствами", — подчеркнул он.

По его словам, банковская система и правительство должны работать сообща. Если правительство заинтересовано в переходе на цифровые технологии и обладает оптимистичным настроем, это может привести к настоящей революции.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!