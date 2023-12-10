Прямое авиасообщение могут открыть между Астаной и Абу-Даби

БАКУ /Trend/ - Главы министерства иностранных дел Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов договорились провести анализ возможности запуска регулярных авиарейсов между авиакомпаниями «Etihad Airways» и «Air Arabia», передает Trend.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бен Заид Аль Нахаяном.

В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества Нуртлеу подчеркнул, что ОАЭ являются ключевым стратегическим партнером Казахстана в регионе, отметив традиционно дружественные отношения между странами.

Обсудив ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Республики Казахстан в Абу-Даби в январе 2023 года, стороны подтвердили важность тесного политического диалога для развития казахстанско-эмиратских отношений.

В ходе встречи акцент был сделан на поддержке развития инвестиционного и технологического сотрудничества, а также наращивании торгово-экономических отношений. Стороны согласились стремиться к достижению объема торговли на уровне 1 млрд долларов США и выразили необходимость открытия прямых авиарейсов между столицами двух стран, изучив возможности запуска рейсов авиакомпаний «Etihad Airways» и «Air Arabia».